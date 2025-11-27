В Балашихе прошел конкурс «Тот самый физрук»

Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 округах Подмосковья. В соревнованиях приняли участие команды, которые состояли из учителей физической культуры и их учеников. Коллективы сдавали нормативы ГТО, по результатам которых определились пары, показавшие лучшие результаты. В завершающем испытании им предстояло пройти полосу препятствий, определившую участников, которые пройдут в финал, где встретятся 10 сильнейших команд из округов Подмосковья.