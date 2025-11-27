В Балашихе прошел конкурс «Тот самый физрук»

Конкурс «Тот самый физрук» прошел в Балашихе в Подмосковье в рамках Единой школьной лиги. Мероприятие организовали на стадионе «Труд» при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 округах Подмосковья. В соревнованиях приняли участие команды, которые состояли из учителей физической культуры и их учеников. Коллективы сдавали нормативы ГТО, по результатам которых определились пары, показавшие лучшие результаты. В завершающем испытании им предстояло пройти полосу препятствий, определившую участников, которые пройдут в финал, где встретятся 10 сильнейших команд из округов Подмосковья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.