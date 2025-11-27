Ричмонд
Главные новости к вечеру 27 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 27 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Путин: подписывать документы с руководством Украины бессмысленно

Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о бессмысленности подписания документов с украинским руководством, так как президент Украины утратил свою легитимность. Путин также отметил, что Москва готова к обсуждению мирного плана Трампа и подтвердил информацию о том, что американская делегация приедет в Россию на следующей неделе.

Вынесен приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Источник: Reuters

Суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы. Сторона защиты обжалует пожизненный приговор. Установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица.

Италия подтвердила экстрадицию обвиняемого в терактах на «Северных потоках»

Источник: Reuters

Италия подтверждает экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах «Северный поток». Кузнецов скоро прибудет в ФРГ, где предстанет перед прокуратурой.

Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске

В российском дипведомстве подчеркнули, что сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является «откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений».

Дзюдоистам из России разрешили выступать под национальным флагом

Источник: AP 2024

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским дзюдоистам право выступать на международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой.

