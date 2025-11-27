Главные новости к вечеру 27 ноября 2025 года

Путин: подписывать документы с руководством Украины бессмысленно
Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о бессмысленности подписания документов с украинским руководством, так как президент Украины утратил свою легитимность. Путин также отметил, что Москва готова к обсуждению мирного плана Трампа и подтвердил информацию о том, что американская делегация приедет в Россию на следующей неделе.
Вынесен приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы. Сторона защиты обжалует пожизненный приговор. Установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица.
Италия подтвердила экстрадицию обвиняемого в терактах на «Северных потоках»
Италия подтверждает экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах «Северный поток». Кузнецов скоро прибудет в ФРГ, где предстанет перед прокуратурой.
Россия закроет генконсульство Польши в Иркутске
В российском дипведомстве подчеркнули, что сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является «откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений».
Дзюдоистам из России разрешили выступать под национальным флагом
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским дзюдоистам право выступать на международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой.