В Красноярске завершилась первая межрегиональная смена по робототехнике

Первая межрегиональная смена по робототехнике «Проф Смена» для одаренных школьников завершилась в Красноярске. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
В смене приняли участие 80 ребят из Иркутской, Свердловской, Томской областей, Красноярского края, Республики Алтай и Санкт-Петербурга. В течение семи дней ребята решали различные кейсы по робототехнике — создавали модели гидроэлектростанций, программировали ракеты для запуска и роботов для различных бытовых задач, учились делать сенсоры. На закрытии смены участники представили свои проекты экспертам и гостям мероприятия. Министр образования края Татьяна Гридасова подчеркнула, что результатом этой смены стали инженерные проекты в области робототехники, которые представят на крупных всероссийских соревнованиях, таких как «Большие вызовы» и международный чемпионат по робототехнике.
Отметим, что среди экспертов смены, которые помогали ребятам в решении проектных задач, были ведущие научные сотрудники и педагоги из федерального центра «Сириус» и национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Санкт-Петербурга. Межрегиональную интенсивную смену по робототехнике планируют сделать ежегодной.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.