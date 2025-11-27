В Красноярске завершилась первая межрегиональная смена по робототехнике

В смене приняли участие 80 ребят из Иркутской, Свердловской, Томской областей, Красноярского края, Республики Алтай и Санкт-Петербурга. В течение семи дней ребята решали различные кейсы по робототехнике — создавали модели гидроэлектростанций, программировали ракеты для запуска и роботов для различных бытовых задач, учились делать сенсоры. На закрытии смены участники представили свои проекты экспертам и гостям мероприятия. Министр образования края Татьяна Гридасова подчеркнула, что результатом этой смены стали инженерные проекты в области робототехники, которые представят на крупных всероссийских соревнованиях, таких как «Большие вызовы» и международный чемпионат по робототехнике.