Путин прокомментировал вопрос с мигрантами в России

Путин: нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Надо сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян, а приезжающие в Россию были готовы к жизни в российской среде, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Есть вопросы к гуманитарным свойствам в другой области, они хорошо известны, это миграционные вещи. Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы. Но для этого и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее», — сказал Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

Новый телеканал «Номад ТВ» начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.