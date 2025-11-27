Цифровой помощник высвободил врачам Москвы более 250 тысяч часов

Система умного приема в столичных поликлиниках высвободила уже более 250 тыс. часов рабочего времени врачей, которое они смогли посвятить непосредственной коммуникации и работе с пациентами во время приема, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Развитие цифровых инструментов в столичном здравоохранении соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Сегодня в Москве действует система умного приема, которая начинает свою работу еще до визита человека в поликлинику. Если при онлайн-записи к специалисту он выбирает в качестве цели обращения плохое самочувствие или боль, мы предлагаем ему пройти опрос для уточнения жалоб и симптомов. Он занимает не более трех минут. Москвичи воспользовались этой опцией уже свыше пяти миллионов раз. Сведения передаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), и затем сервисы на основе искусственного интеллекта используют их для детальной проработки предстоящего приема», — рассказала Анастасия Ракова.
Цифровой помощник собирает жалобы пациентов при онлайн-записи. В специальной форме опроса необходимо указать их и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптомы и информацию о своем состоянии. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Полученные сведения передаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра, на приеме врач может редактировать их.
«ИИ-сервис формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе полученной информации. Следующий этап — ИИ-агент создает выжимку из электронной медкарты, собирает все возможные сведения, которые имеют отношение к текущим жалобам. Все это происходит еще до встречи врача с пациентом, что позволяет сократить время сбора первичных жалоб, увеличивает глубину приема, точность постановки диагноза и назначений», — добавила Анастасия Ракова.
За все время работы сервиса с его помощью специалисты поставили свыше 15 миллионов диагнозов. Также исходя из переданных во время опроса жалоб ИИ-агент создает сводку из электронной медицинской карты пациента: о его предыдущих обращениях, результатах исследований, выписанных лекарствах и вызовах скорой. Все эти данные врач получает еще до начала приема, поэтому может лучше подготовиться и провести консультацию максимально адресно, уточняя отдельные моменты в ходе осмотра пациента.
Записаться к врачу онлайн можно через приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» или на порталах emias.info и mos.ru.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.