Цифровой помощник высвободил врачам Москвы более 250 тысяч часов

«Сегодня в Москве действует система умного приема, которая начинает свою работу еще до визита человека в поликлинику. Если при онлайн-записи к специалисту он выбирает в качестве цели обращения плохое самочувствие или боль, мы предлагаем ему пройти опрос для уточнения жалоб и симптомов. Он занимает не более трех минут. Москвичи воспользовались этой опцией уже свыше пяти миллионов раз. Сведения передаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), и затем сервисы на основе искусственного интеллекта используют их для детальной проработки предстоящего приема», — рассказала Анастасия Ракова.