Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цифровой помощник высвободил врачам Москвы более 250 тысяч часов

Он формирует вероятные предварительные диагнозы на основе информации от пациентов.

Система умного приема в столичных поликлиниках высвободила уже более 250 тыс. часов рабочего времени врачей, которое они смогли посвятить непосредственной коммуникации и работе с пациентами во время приема, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Развитие цифровых инструментов в столичном здравоохранении соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сегодня в Москве действует система умного приема, которая начинает свою работу еще до визита человека в поликлинику. Если при онлайн-записи к специалисту он выбирает в качестве цели обращения плохое самочувствие или боль, мы предлагаем ему пройти опрос для уточнения жалоб и симптомов. Он занимает не более трех минут. Москвичи воспользовались этой опцией уже свыше пяти миллионов раз. Сведения передаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), и затем сервисы на основе искусственного интеллекта используют их для детальной проработки предстоящего приема», — рассказала Анастасия Ракова.

Цифровой помощник собирает жалобы пациентов при онлайн-записи. В специальной форме опроса необходимо указать их и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптомы и информацию о своем состоянии. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Полученные сведения передаются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра, на приеме врач может редактировать их.

«ИИ-сервис формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе полученной информации. Следующий этап — ИИ-агент создает выжимку из электронной медкарты, собирает все возможные сведения, которые имеют отношение к текущим жалобам. Все это происходит еще до встречи врача с пациентом, что позволяет сократить время сбора первичных жалоб, увеличивает глубину приема, точность постановки диагноза и назначений», — добавила Анастасия Ракова.

За все время работы сервиса с его помощью специалисты поставили свыше 15 миллионов диагнозов. Также исходя из переданных во время опроса жалоб ИИ-агент создает сводку из электронной медицинской карты пациента: о его предыдущих обращениях, результатах исследований, выписанных лекарствах и вызовах скорой. Все эти данные врач получает еще до начала приема, поэтому может лучше подготовиться и провести консультацию максимально адресно, уточняя отдельные моменты в ходе осмотра пациента.

Записаться к врачу онлайн можно через приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» или на порталах emias.info и mos.ru.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше