В Брянской области капитально отремонтировали мост через реку Уль

Капитальный ремонт моста через реку Уль завершили в Севском районе Брянской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Общая протяженность подходов к мосту составляет 370 м, а длина самого сооружения — 65 м. Переправа играет важную роль для местных жителей, так как обеспечивает удобное сообщение между населенными пунктами Севского и Суземского районов.
Специалисты полностью обновили и укрепили опорную часть мостового сооружения. Они заменили балки пролетного строения, уложили новое асфальтобетонное покрытие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.