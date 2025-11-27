Ученые обнаружили следы «столетней» засухи, погубившей Индскую цивилизацию

Последняя из этих засух, чья длительность составляла 113 лет, началась примерно 3,53 тыс. лет назад и закончилась 3,4 тыс. лет назад, что совпадает по времени с окончательным упадком Индской цивилизации и коллапсом всех ее крупных городов. Это говорит в пользу того, что данная древняя цивилизация стала жертвой серии длительных засух, заставивших ее последних представителей покинуть долину Инда и переселиться в более пригодные для жизни регионы Индостана, подытожили ученые.