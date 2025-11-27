Актеры Арнтгольц и Богатырев не явились на заседание суда о разводе

Сами супруги ситуацию никак не комментировали, однако в том же месяце в беседе с журналистами «СтарХита» Богатырев признался, что тема ревности в его браке с Арнтгольц действительно присутствует: «Я ревную, конечно, но по этому поводу мы с женой разговариваем. Я говорю: “Тань, понимаешь, взрослому человеку никто не запретит делать то, что он хочет. Отношения, ~любовь могут быть либо по доброй воле, с уважением, либо никак~”, — говорил он.