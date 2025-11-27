Противовоспалительный гель создали ученые из Пензы

Фитосредство на основе лекарственных трав и водорослей создали ученые в ходе реализации нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» в Пензенском государственном университете (ПГУ). Об этом сообщили в учреждении.
Состав геля на основе экстрактов лекарственных растений научная группа вывела самостоятельно благодаря проведенным экспериментальным исследованиям. Отечественный противовоспалительный гель превосходит популярные мази по антибактериальному действию. Он отлично справляется с воспалением, не оставляет следов на одежде и долго сохраняется на коже в виде защитной пленки. Противовоспалительные гели применяются при различных состояниях: порезах, заболеваниях кожи и воспалительных процессах.
Разработкой заинтересована крупная фармацевтическая компания «Парафарм». Научный коллектив провел несколько экспериментов и доказал его эффективность. Цена на гель будет в два раза меньше, чем у зарубежных аналогов, а все сырье для производства произрастает в России. Такой гель можно будет купить за 180 рублей.
Получившаяся мазевая лекарственная основа должна наноситься на кожу тонким слоем. При взаимодействии с воздухом гель «превращается» в пленку. Она выполняет защитную функцию и создает необходимую лечебную концентрацию лекарственного средства в месте пореза или ушиба.
Созданный лекарственный препарат проверили на базе вивария Пензенского государственного аграрного университета (помещения, где содержатся лабораторные животные). В эксперименте участвовало несколько групп крыс. Каждый заявляемый эффект проверялся отдельно. В течение одного месяца 60 грызунам наносили несколько раз в день новое фитосредство. Поведение животных не изменилось, аллергические реакции отсутствовали. Препарат нетоксичный и гипоаллергенный.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.