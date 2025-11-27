В Самарской области завершают ремонт моста через реку Черную

Капитальный ремонт моста через реку Черную завершают на трассе Самара — Оренбург до автомобильной дороги Самара — Волгоград. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Мостовой переход через реку Черную входит в опорную сеть дорог Самарской области, обеспечивая выезд из столицы региона в направлении Оренбурга и выход на сеть федеральных трасс. Это основной маршрут для более 8 тыс. жителей поселка Рощинского и ближайших населенных пунктов, который сокращает путь к предприятиям, учебным заведениям и социальным объектам в Самаре.
Капитальный ремонт моста начали весной 2025 года, для этого искусственное сооружение полностью закрыли для движения транспорта. Специалисты заменили опоры и балки пролетных строений и сделали новое мостовое полотно. Проезжую часть расширили с 7,5 до 10 м, что позволит повысить безопасность для всех участников движения. Также на мосту впервые установили локальные очистные сооружения, предотвращающие попадание загрязненных стоков в реку.
Работы ужe завершены более чем на 90%. Строители заканчивают установку дорожных знаков, барьерных ограждений и благоустройство территории. Открытие движения по мосту ожидается в конце ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.