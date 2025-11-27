В Самарской области завершают ремонт моста через реку Черную

Капитальный ремонт моста начали весной 2025 года, для этого искусственное сооружение полностью закрыли для движения транспорта. Специалисты заменили опоры и балки пролетных строений и сделали новое мостовое полотно. Проезжую часть расширили с 7,5 до 10 м, что позволит повысить безопасность для всех участников движения. Также на мосту впервые установили локальные очистные сооружения, предотвращающие попадание загрязненных стоков в реку.