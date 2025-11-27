В Алтайском крае около 4,5 тыс. человек посетили ярмарку трудоустройства

Осеннюю ярмарку трудоустройства, которая проходила 20 ноября во всех городах и районах Алтайского края, посетили около 4,5 тыс. человек. Жители края получили информацию о мерах господдержки по нацпроекту «Кадры», смогли пообщаться с работодателями, узнать об актуальных вакансиях, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.
Мероприятие объединило более 250 работодателей. Были открыты профориентационные площадки, а также прошли полезные интерактивы. Предприятия и организации различных сфер деятельности представили свыше 5,5 тыс. вакансий. Почти тысяча человек получила приглашение на повторное собеседование.
На центральную площадку в спорткомплекс «Титов Арена» в Барнауле пришли около 2,5 тыс. жителей и гостей краевой столицы. В учреждении 40 работодателей заявили свыше 3,5 тыс. вакансий.
Более 800 студентов и выпускников образовательных организаций стали активными участниками ярмарки. Они договаривались с работодателями о прохождении практики, оставляли свои резюме и заполняли анкеты, чтобы прийти на предприятия после получения профессии.
Особой популярностью среди школьников и студентов пользовалась фотозона «Примерь профессию» от работодателей — партнеров кадрового центра «Работа России». Центральная площадка кадрового события связала барнаульских работодателей с 20 соискателями из различных районов региона. Они могли пройти собеседование удаленно в режиме видеосвязи. Проведение подобных онлайн собеседований стало уже традицией крупных ярмарок трудоустройства. Такой формат общения дает возможность найти подходящую работу жителям удаленных районов региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.