В музее истории города Ярославля открылась выставка «Время на показ»

Впервые музей показал свою коллекцию антикварных и современных часов. На выставке представлены часы наручные, карманные, настенные, настольные и напольные, выпущенные с конца XIX до начала XXI века. Также там представлены работы современных ярославских художников и ювелиров, обширная коллекция открыток из собрания музея с изображением сказочных и фантазийных часов. Увидеть часовые механизмы можно до 2 февраля следующего года.