В музее истории города Ярославля открылась выставка «Время на показ»

Выставка «Время на показ» открылась в музее истории города Ярославля имени В. Г. Извекова. Она доступна для молодежи по программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Впервые музей показал свою коллекцию антикварных и современных часов. На выставке представлены часы наручные, карманные, настенные, настольные и напольные, выпущенные с конца XIX до начала XXI века. Также там представлены работы современных ярославских художников и ювелиров, обширная коллекция открыток из собрания музея с изображением сказочных и фантазийных часов. Увидеть часовые механизмы можно до 2 февраля следующего года.
«Часы на стенах, часы в музейных витринах — часы везде. Они удивляют разнообразием размеров и форм, могут украсить любой интерьер или своего владельца, ведь этот измерительный прибор давно стал объектом торговли, элементом моды, показателем статуса и даже предметом коллекционирования», — отметили организаторы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.