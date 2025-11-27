Для предпринимателей Омска организуют мастер-класс

Мастер-класс для предпринимателей «Коллекция скриптов и техник отработки возражений» проведут 11 декабря в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Участники мероприятия узнают, как отвечать на возражения клиентов, обсудят инструменты маркетинга для увеличения продаж и способы выстраивания прочных отношений с клиентами.
Спикером встречи выступит топ-менеджер с 25-летним стажем в продажах, владелица консалтингового агентства, детской школы программирования, компании по продаже IT-продуктов для автоматизации отделов продаж Мария Симонова.
Мероприятие пройдет 11 декабря в центре «Мой бизнес» по адресу: Омск, проспект Комарова, 21/1. Для участия заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.