В библиотеке Ленинска-Кузнецкого прошла программа «Серебряного века голоса»

Сотрудники центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской в Ленинске-Кузнецком Кузбасса провели программу «Серебряного века голоса» для учащихся 10-го класса лицея № 4, сообщили в учреждении культуры. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Библиотекарь в роли владелицы литературно-музыкального салона, оформленного в стиле начала ХХ века, рассказала участникам о литературных движениях Серебряного века: символизме, акмеизме, футуризме. Также на протяжении всего мероприятия звучали песни на стихи поэтов того времени.
Кроме того, участники смогли примерить на себя образы известных посетителей салона: Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Александра Блока. Гости присоединились к командному состязанию салонов и выполнили задания литературных игр «Буриме», «Шарады», «Верю — не верю», а также попробовали написать четверостишия по заданным рифмам.
