С начала года в Кузбассе заключили свыше 4,5 тысячи соцконтрактов

«Помогаем кузбассовцам реализовать их бизнес-проекты. Принцип работы социального контракта — человек с низкими доходами готовит бизнес-план, мы выделяем 350 тысяч рублей на его реализацию. К примеру, Марина Нестерова открыла в Кемерове детскую кулинарную школу. На средства соцконтракта она закупила оборудование, включая принтер для создания съедобных рисунков на десертах. Теперь дети учатся готовить полезные блюда и изучают правила этикета», — отметил губернатор региона Илья Середюк.