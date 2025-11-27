С начала года в Кузбассе заключили свыше 4,5 тысячи соцконтрактов

Свыше 4,5 тыс. соцконтрактов заключили с начала текущего года в Кузбассе, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения. Программа поддержки реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
«Помогаем кузбассовцам реализовать их бизнес-проекты. Принцип работы социального контракта — человек с низкими доходами готовит бизнес-план, мы выделяем 350 тысяч рублей на его реализацию. К примеру, Марина Нестерова открыла в Кемерове детскую кулинарную школу. На средства соцконтракта она закупила оборудование, включая принтер для создания съедобных рисунков на десертах. Теперь дети учатся готовить полезные блюда и изучают правила этикета», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Средства можно направить на развитие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства, дополнительное профессиональное образование и на другие цели. Чтобы оформить социальный контракт, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Подробнее о порядке оформления документов можно узнать на сайте.
Напомним, программа по оказанию государственной помощи на основании социального контракта действует по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2021 года. За это время в Кузбассе заключено более 28 тыс. соцконтрактов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.