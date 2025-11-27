Умер заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин

«Ушел из жизни заслуженный тренер России Дмитрий Шалагин. В числе его воспитанников: Надежда Чемезова, Наталья Шалагина, Дарья Устинова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Ступина. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким», — опубликован пост в telegram-канале Федерации.