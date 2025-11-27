В школе № 653 Санкт-Петербурга провели кулинарный мастер-класс

Кулинарный мастер-класс прошел для учащихся школы № 653 Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском управлении социального питания.
В ходе практического занятия школьники под руководством шеф-повара «Комбината питания Нева» освоили технологию приготовления популярного кондитерского изделия — кекса «Мишка». Участники на практике познакомились с основами кулинарного искусства и процессами приготовления блюд, соответствующих принципам здорового питания.
Проведение подобных мероприятий способствует формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к рациону, расширению их знаний о пищевых продуктах и развитию практических навыков в области кулинарии.
Напомним, ранее в городском лицее № 623 для учащихся организовали мастер-класс по приготовлению песочного печенья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.