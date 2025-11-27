Имущество бывшего замглавы Ростехнадзора Фролова обратили в доход государства

Нагатинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и постановил изъять в доход государства имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц. Общая стоимость изымаемых активов превышает 1,6 миллиарда рублей, согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства.
По ходатайству прокуратуры, решение суда подлежит немедленному исполнению. Это означает, что процесс передачи изъятого имущества государству начнется безотлагательно.
Ранее Генпрокуратура уже сообщала, что общая стоимость изъятого только у самого Дмитрия Фролова имущества превысила 500 миллионов рублей. Новое судебное решение затрагивает более широкий круг лиц и активов.
Параллельно ведомство продолжает работу по другим резонансным делам. Ранее стало известно о подобном иске к экс-сотруднику управления «К» МВД Георгию Сатюкову. Сатюков заочно арестован по делу о получении крупнейшей в истории ведомства взятки. Его дело, а также дела пяти его родственников и связанных лиц, уже принято к производству.