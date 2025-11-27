Имущество бывшего замглавы Ростехнадзора Фролова обратили в доход государства

Параллельно ведомство продолжает работу по другим резонансным делам. Ранее стало известно о подобном иске к экс-сотруднику управления «К» МВД Георгию Сатюкову. Сатюков заочно арестован по делу о получении крупнейшей в истории ведомства взятки. Его дело, а также дела пяти его родственников и связанных лиц, уже принято к производству.