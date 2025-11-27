Финал чемпионата «Профессионалы» в Петербурге соберет около 700 участников

Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий стартует 29 ноября в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На мероприятии ожидают более 5 тыс. человек, из них около 700 — участники соревновательной программы, сообщили в городском комитете по образованию.