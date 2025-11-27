Финал чемпионата «Профессионалы» в Петербурге соберет около 700 участников

Финал чемпионата «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий стартует 29 ноября в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На мероприятии ожидают более 5 тыс. человек, из них около 700 — участники соревновательной программы, сообщили в городском комитете по образованию.
Состязания среди школьников, учащихся колледжей и техникумов, а также молодых специалистов профильной индустрии пройдут на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и аэропорта «Пулково». Участники будут соревноваться по 27 компетенциям основной возрастной категории и по 3 компетенциям категории «юниоры».
Деловая программа чемпионата будет объединена темой «Всероссийское чемпионатное движение — экосистема лидеров профессионального мастерства». Для участников также предусмотрены культурные и профориентационные мероприятия.
«Финал чемпионата по профессиональному мастерству “Профессионалы” — важнейшее событие в сфере профессионального образования и мастерства. Он дает участникам возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить новые знания. Санкт-Петербург вновь стал столицей чемпионатного движения, здесь соберутся талантливые и целеустремленные конкурсанты. Для каждого чемпионат будет важным этапом в жизни, началом большого профессионального пути», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» состоится 4 декабря. Напомним, Санкт-Петербург — один из трех городов, принимающих в 2025 году финал чемпионата. В мае в Нижнем Новгороде прошло итоговое мероприятие по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге состоялся финал, на котором участники демонстрировали мастерство в промышленных компетенциях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.