Учёные назвали продукт, который сильнее других способствует набору веса

Исследование показало, что соевое масло может провоцировать ожирение активнее остальных жиров.

Источник: Аргументы и факты

Учёные Калифорнийского университета в Риверсайде выявили, что соевое масло сильнее других жиров способствует набору веса. Результаты опубликованы в Journal of Lipid Research.

В эксперименте обычные мыши, получавшие высокожировую диету на основе соевого масла, заметно увеличивали массу тела. У генетически модифицированных животных, питавшихся тем же рационом, такого эффекта не наблюдалось. Как установили исследователи, ключевую роль играет вариант белка HNF4α, контролирующего сотни генов, связанных с обменом жиров.

Авторы отметили, что у людей оба варианта этого белка присутствуют естественно, но альтернативная форма активируется лишь при стрессовых состояниях — хронических заболеваниях, алкоголизме или голодании. Это может объяснять, почему одни люди быстрее набирают вес на диете с высоким содержанием соевого масла.

Учёные также обнаружили, что линолевая кислота — основной компонент соевого масла — распадается на оксилипины, связанные с воспалением и накоплением жира. У обычных мышей их уровень был высоким, у модифицированных — значительно ниже. Исследователи планируют выяснить, вызывают ли подобные эффекты другие масла, богатые линолевой кислотой, включая подсолнечное, кукурузное и сафлоровое.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие показатели анализов крови являются ключевыми для оценки состояния организма.