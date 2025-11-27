Учёные назвали продукт, который сильнее других способствует набору веса

Авторы отметили, что у людей оба варианта этого белка присутствуют естественно, но альтернативная форма активируется лишь при стрессовых состояниях — хронических заболеваниях, алкоголизме или голодании. Это может объяснять, почему одни люди быстрее набирают вес на диете с высоким содержанием соевого масла.