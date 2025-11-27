Учёные назвали продукт, который сильнее других способствует набору веса

Учёные Калифорнийского университета в Риверсайде выявили, что соевое масло сильнее других жиров способствует набору веса. Результаты опубликованы в Journal of Lipid Research.
В эксперименте обычные мыши, получавшие высокожировую диету на основе соевого масла, заметно увеличивали массу тела. У генетически модифицированных животных, питавшихся тем же рационом, такого эффекта не наблюдалось. Как установили исследователи, ключевую роль играет вариант белка HNF4α, контролирующего сотни генов, связанных с обменом жиров.
Авторы отметили, что у людей оба варианта этого белка присутствуют естественно, но альтернативная форма активируется лишь при стрессовых состояниях — хронических заболеваниях, алкоголизме или голодании. Это может объяснять, почему одни люди быстрее набирают вес на диете с высоким содержанием соевого масла.
Учёные также обнаружили, что линолевая кислота — основной компонент соевого масла — распадается на оксилипины, связанные с воспалением и накоплением жира. У обычных мышей их уровень был высоким, у модифицированных — значительно ниже. Исследователи планируют выяснить, вызывают ли подобные эффекты другие масла, богатые линолевой кислотой, включая подсолнечное, кукурузное и сафлоровое.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие показатели анализов крови являются ключевыми для оценки состояния организма.