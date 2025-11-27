Более 1000 участников объединил Слет студенческих отрядов Санкт‑Петербурга

Слет студенческих отрядов прошел в начале ноября в Санкт‑Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие собрало более тысячи участников из разных образовательных организаций города, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Для студенческих отрядов подготовили образовательную, конкурсную и творческую программы, направленные на подведение итогов трудового сезона, обмен опытом и развитие профессиональных и личностных компетенций.
Например, для участников организовали ярмарку педагогических отрядов, лекции и встречи, посвященные развитию фото- и видеомастерства, конкурс «Больше, чем трудовое лето» и другие мероприятия. Слет завершился творческим конкурсом, где отряды представили танцевальные, сценические номера и оригинальные постановки.
Студенческие отряды Санкт‑Петербурга — движение, обеспечивающее временную трудовую занятость молодежи в летний период и не теряющее своей актуальности уже 77 лет. С каждым годом численность отрядов увеличивается, а спектр возможностей расширяется. В этом году на трудовой сезон из Петербурга отправилось более 4 тыс. человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.