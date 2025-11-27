Более 1000 участников объединил Слет студенческих отрядов Санкт‑Петербурга

Студенческие отряды Санкт‑Петербурга — движение, обеспечивающее временную трудовую занятость молодежи в летний период и не теряющее своей актуальности уже 77 лет. С каждым годом численность отрядов увеличивается, а спектр возможностей расширяется. В этом году на трудовой сезон из Петербурга отправилось более 4 тыс. человек.