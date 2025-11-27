Ричмонд
Суд изъял у экс-замглавы Ростехнадзора Фролова имущество на 1,6 млрд рублей

Судебное решение в отношении Дмитрия Фролова подлежит немедленному исполнению по ходатайству прокурора.

Источник: pexels.com

Нагатинский суд Москвы изъял у бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова и связанных с ним лиц имущество стоимостью более 1,6 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Как сообщили в Генпрокуратуре, по ходатайству прокурора судебное решение подлежит немедленному исполнению.

Специалисты выяснили, что Дмитрий Фролов на неподтвержденные доходы купил и оформил на родственников и других лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента, а также семь автомобилей на сумму более 500 миллионов рублей. Это произошло в период с 2012 по 2023 год.

«Таким образом он хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество и скрыть свое имущественное положение», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что суд в Ивановской области изъял имущество и доходы фактического руководителя регионального оператора по обращению с ТКО на сумму свыше 5,6 миллиарда рублей.