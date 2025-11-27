Суд изъял у экс-замглавы Ростехнадзора Фролова имущество на 1,6 млрд рублей

Специалисты выяснили, что Дмитрий Фролов на неподтвержденные доходы купил и оформил на родственников и других лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента, а также семь автомобилей на сумму более 500 миллионов рублей. Это произошло в период с 2012 по 2023 год.