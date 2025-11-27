Все современные европейские домашние кошки прибыли из Африки

По мнению Оттони и его коллег, это говорит о том, что ранее обнаруженные останки предположительных домашних кошек, которые относятся к более древним эпохам, на самом деле принадлежали диким европейским кошкам. При этом ученые не исключают, что на самом деле кошки могли быть завезены в Европу на несколько веков раньше, однако из-за отсутствия их останков следы этого события еще не были обнаружены. Их поиски на территории современной Италии, Греции и Турции должны стать следующей большой задачей для участников проекта Felix, подытожили исследователи.