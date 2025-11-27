Подарки Трампу стали поводом обвинений: евродепутатов заподозрили в коррупции из-за часов Rolex и слитка золота

Согласно источнику, обвинения были выдвинуты двумя швейцарскими депутатами от партии «Зеленые». Поводом для проверки стал случай с евробизнесменами, которые во время встречи в Вашингтоне подарили Трампу часы Rolex и слиток золота. Произошедшее рассматривается как попытка убедить президента США снизить пошлины на импорт товаров из Швейцарии.