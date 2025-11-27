Ричмонд
Подарки Трампу стали поводом обвинений: евродепутатов заподозрили в коррупции из-за часов Rolex и слитка золота

RTS: в Швейцарии шестерых бизнесменов обвинили в коррупции из-за подарков Трампу.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии депутаты обвинили в коррупции шестерых европейских бизнесменов, которых заподозрили во взяточничестве из-за подарков президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телекомпания RTS.

Согласно источнику, обвинения были выдвинуты двумя швейцарскими депутатами от партии «Зеленые». Поводом для проверки стал случай с евробизнесменами, которые во время встречи в Вашингтоне подарили Трампу часы Rolex и слиток золота. Произошедшее рассматривается как попытка убедить президента США снизить пошлины на импорт товаров из Швейцарии.

При этом депутаты задались вопросом, можно ли инцидент рассматривать как попытку взяточничества, если речь идет о частных лицах, а не чиновниках. Решение о начале проверки по обращению должен принять генпрокурор страны.

Ранее KP.RU сообщал, что главы нескольких известных компаний из Швейцарии, включая Rolex и Cartier, пытались добиться снижения санкций в отношении страны во время разговора с Дональдом Трампом.

