Захарова пошутила, что видео с орловским чиновником заслуживает спецпремии

Видео с первым замгендиректора «Орелводоканала» Владиславом Терновых, в котором он высказался о своих предпочтениях при выборе контента в интернете заслуживает специальной премии. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала вирусное видео в Рунете.

«Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз “За все!”, написала Захарова в своем telegram-канале. Терновых прославился тем, что на вопрос журналиста о жалобах граждан в интернете на коммунальную сферу — ответил, что его там интересуют только фильмы для взрослых.

Ранее Захарова пошутила в ответ на введение нового пакета антироссийских санкций. Она подчеркнула, что они, порой носят абсурдный характер.

