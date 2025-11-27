Аллерголог Болибок: искусственные елки провоцируют аллергию

Врач-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что искусственные елки могут провоцировать аллергию. В этом плане они опаснее, чем настоящие деревья.
Причина в пластике, некоторое время такое дерево пахнет пластификатором. К тому же, за время хранения на пластиковом дереве копится много пыли.
— Здесь важно, что эту елку надо как-то обрабатывать: мыть от этой пыли, пылесосить, — пояснил врач RT.
Аллергия на пыль может оказаться очень сильной и испортить праздник.
Но подобное может быть и в случае с настоящим деревом — некоторые сорта елок продолжают выделять пыльцу. Иногда можно почувствовать запах плесневых грибов, которые живут в почве и начинают размножаться в тепле.
Кто-то может реагировать на смолистые вещества, эфирные масла способны раздражать дыхательные пути.
Аллергия на елку проявляется чиханием, насморком, заложенностью носа или слезотечением, а в тяжелых случаях возможны кашель и одышка. При возникновении данных симптомов от аллергена нужно избавиться.
Ключевым параметром при выборе искусственного дерева является материал хвои. На мировом рынке лучшим считается литье из полиэтилена (PE). Такие иголки полностью повторяют форму и фактуру натуральных веток, не мнутся и не осыпаются. Литые модели часто комбинируют с ПВХ-иголками внутри кроны — это распространенная технология, позволяющая снизить стоимость без потери качества. А вот пленочный ПВХ постепенно уходит с рынка из-за низкой реалистичности и меньшей безопасности, пишет Газета.ru.
Эксперты Роскачества отмечают, что первый признак некачественной ели — это сильный химический запах, ломкая хвоя. Если окрас тускнеет, то дерево изготовлено из некачественных материалов. Хорошая искусственная елка при правильном хранении в прохладном, темном месте может простоять больше 10 лет, пишет Life.ru.
А вот чтобы продлить жизнь натурального дерева, после покупки лучше не спешить заносить его в тепло, стоит оставить на несколько часов в подъезде или на балконе. Затем обновить спил на два-три сантиметра выше старого, чтобы елка лучше впитывала воду. Установить ствол в ведро или подставку с водой. Хорошо сработают подкормки для хвойных. А можно воспользоваться народными средствами: растворить одну таблетку аспирина и две столовые ложки сахара в литре жидкости, пишет 360.ru.