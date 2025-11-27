Аллерголог Болибок: искусственные елки провоцируют аллергию

А вот чтобы продлить жизнь натурального дерева, после покупки лучше не спешить заносить его в тепло, стоит оставить на несколько часов в подъезде или на балконе. Затем обновить спил на два-три сантиметра выше старого, чтобы елка лучше впитывала воду. Установить ствол в ведро или подставку с водой. Хорошо сработают подкормки для хвойных. А можно воспользоваться народными средствами: растворить одну таблетку аспирина и две столовые ложки сахара в литре жидкости, пишет 360.ru.