Даня Милохин устроился работать курьером в Дубае

Несколько лет назад, до своего отъезда из России, Даня Милохин считался одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров в стране. Согласно информации Forbes за 2021 год, его годовой доход составлял примерно 110 миллионов рублей, а стоимость месячной рекламы начиналась от 3 миллионов рублей. Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года, когда частичная мобилизация еще не была объявлена.