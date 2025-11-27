Даня Милохин устроился работать курьером в Дубае

Популярный российский блогер Даня Милохин устроился на подработку курьером в Дубае. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
— Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных, — рассказал тиктокер, общаясь с подписчиками.
При этом за последнюю неделю в социальных сетях блогера появилось несколько видеороликов, на которых он гуляет по улицам разных европейских городов, включая испанскую Барселону.
В январе же стало известно, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев стал работать грузчиком после отъезда из России, чтобы содержать жену и пятерых детей. Как рассказал Тюленев, в новогодние праздники у семьи оказалось слишком мало денег для существования. Мужчина берет любую подработку, но без знания языка с работой тяжело.
Несколько лет назад, до своего отъезда из России, Даня Милохин считался одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров в стране. Согласно информации Forbes за 2021 год, его годовой доход составлял примерно 110 миллионов рублей, а стоимость месячной рекламы начиналась от 3 миллионов рублей. Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года, когда частичная мобилизация еще не была объявлена.