В Петербурге в 2025 году не продали ни одного электромобиля «Москвич»

По словам Гаврилова, на спрос влияет слишком высокая, по мнению многих покупателей, цена — петербуржцы считают ее завышенной и ожидают ее снижения по меньшей мере вдвое. При этом продажи «Москвича» в основном ориентированы на корпоративных клиентов. В частности, 98 процентов сделок по «Москвич 3е» в России заключают юридические лица, причем 94 процентов реализованных автомобилей приходятся на Москву и Подмосковье, написал специалист в своем Telegram-канале.