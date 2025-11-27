Ричмонд
В трех российских регионах объявлена дроновая опасность

В Новороссийске, Воронежской и Волгоградской областях введены режимы угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщают главы регионов и МЧС.

Беспилотная опасность действует над рядом регионов.

«На территории Воронежа, Волгограда и Краснодарского края объявлена опасность БПЛА. При включении сирен — сигнала “Внимание всем”: не подходите к окнам, укройтесь в помещениях без окон. На улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Не используйте для укрытия автомобиль», — сообщили главы регионов и МЧС.

