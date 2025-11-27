Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна потребовала смертной казни для Рахмануллы Лаканвала

В Вашингтоне произошла стрельба, задержан 29-летний гражданин Афганистана.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что требует смертной казни для Рахмануллы Лаканвала, задержанного после стрельбы в Вашингтоне.

«Министерству юстиции следует предъявить обвинение вражескому боевику, который пытался убить обоих наших военнослужащих национальной гвардии, и добиваться смертной казни. Делайте это расстрельной командой — мне всё равно», — написала она на своей странице в соцсети X*.

Луна отметила, что речь идёт о терроризме.

«С террористами нельзя вести переговоры. Этот мерзавец должен стать примером для других», — говорится в посте.

Напомним, неподалёку от Белого дома произошла стрельба. Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что двое нацвардейцев находятся в критическом состоянии.

ФБР расследует стрельбу в американской столице как террористический акт. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Афганистана, прибывший в США. Телеканал CBS узнал, что задержанным является 29-летний Рахманулла Лаканвал.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне ждёт «быстрое правосудие», а также назвал злоумышленника «животным».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше