Конгрессвумен Луна потребовала смертной казни для Рахмануллы Лаканвала

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что требует смертной казни для Рахмануллы Лаканвала, задержанного после стрельбы в Вашингтоне.
«Министерству юстиции следует предъявить обвинение вражескому боевику, который пытался убить обоих наших военнослужащих национальной гвардии, и добиваться смертной казни. Делайте это расстрельной командой — мне всё равно», — написала она на своей странице в соцсети X*.
Луна отметила, что речь идёт о терроризме.
«С террористами нельзя вести переговоры. Этот мерзавец должен стать примером для других», — говорится в посте.
Напомним, неподалёку от Белого дома произошла стрельба. Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что двое нацвардейцев находятся в критическом состоянии.
ФБР расследует стрельбу в американской столице как террористический акт. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Афганистана, прибывший в США. Телеканал CBS узнал, что задержанным является 29-летний Рахманулла Лаканвал.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне ждёт «быстрое правосудие», а также назвал злоумышленника «животным».
