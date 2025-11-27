Долина отсудила не только квартиру обратно, но и получила три миллиона сверху

Певица Лариса Долина и ее юристы около полгода бились за то, чтобы артистка получила свою проданную квартиру обратно. Кассационный суд в четверг, 27 ноября, аннулировал сделку по продаже украденного ранее мошенниками жилья.
После всех слушаний и дел знаменитость вернула себе право собственности на недвижимость, но и это еще не все. Журналисты «СтарХита» выяснили, что Долина также получила обратно риелторскую комиссию в размере трех миллионов рублей.
Дело в том, что ранее эти деньги певица уплатила из средств, которые покупательница Полина Лурье, ей передала.
— Кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной и оставил ее в собственности артистки, — подтвердили в суде.
Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, 27 ноября пожаловалась, что теперь не может продать ни одну квартиру, так как покупатели боятся обмана от нее после скандала с продажей жилья Ларисы Долиной. Она пояснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре. Но, по словам артистки, потенциальные покупатели отказываются приобретать у нее квартиру.