Долина отсудила не только квартиру обратно, но и получила три миллиона сверху

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, 27 ноября пожаловалась, что теперь не может продать ни одну квартиру, так как покупатели боятся обмана от нее после скандала с продажей жилья Ларисы Долиной. Она пояснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре. Но, по словам артистки, потенциальные покупатели отказываются приобретать у нее квартиру.