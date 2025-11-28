Петербург даст имена двум безымянным мостам в память Зубкова и Державина

Первый мост будет носить имя Ивана Георгиевича Зубкова. Он станет располагаться в Красносельском районе. Иван Зубков являлся специалистом в области транспортного строительства и в годы Великой Отечественной войны руководил Управлением военно-восстановительных работ Ленинградского фронта. Под его руководством возводились ключевые инженерные объекты, включая мосты, которые обеспечивали функционирование оборонительной инфраструктуры.