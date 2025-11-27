На Украине подожгли историческую синагогу. Инцидент произошел 27 ноября в Черновцах. По данным посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, пострадавших нет. Так он написал в Telegram-канале.
Посол сообщил, что синагога получила серьезный ущерб. Он отметил контакты посольства Израиля с раввином Черновцов и местной еврейской общиной на этот счет.
«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — пояснил Михаил Бродский.
Тем временем в ВСУ заявили об обеспокоенности среди военных. Паника вызвана решением киевских властей снять запрет на выезд из страны для мужчин 18−22 лет. У украинской армии «заканчиваются солдаты», скоро их не останется совсем.