«Нужно пройти наркологические клиники»: певица Слава рассказала о трудностях с продажей квартиры

Российская певица Слава пожаловалась, что испытывает трудности с продажей квартиры на фоне скандала с попавшейся на удочку мошенников Ларисой Долиной. Слава (Анастасия Сланевская) распространила в социальных сетях видео, в котором рассказала о неудобствах, с которыми столкнулась.
«Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести», — сетует певица.
Слава подчеркнула, что она максимально соблюдает законодательство и не обращается к сомнительным риелторам, однако напуганные покупатели вторичного жилья требуют дополнительных мер обеспечения гарантии сделки.
«Мне мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, так еще и нужно записать сделку на видео, а потом будет допрос, нормальный ты или нет!», — возмутилась певица, которая планирует продать недвижимость, чтобы перестроить свой дом и помочь родственникам.
Напомним, жертвой мошенников стала звезда российской эстрады Лариса Долина. Певица под воздействием аферистов продала квартиру и лишилась вырученных за неё денег. После разбирательства суд постановил вернуть Долиной жильё, а покупательница квартиры Полина Лурье осталась ни с чем. Почему добросовестной покупательнице не вернули деньги, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем юрист Шабалин рассказал, как победить «казус Ларисы Долиной» и перечислил правила, которые помогут не остаться без жилья и денег при покупке квартиры у пенсионеров.