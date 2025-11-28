Ученые установили происхождение всех современных домашних кошек

Учёные отмечают, что процесс доместикации кошек остаётся предметом научных дискуссий. Известно лишь, что их связь с человеком возникла примерно десять тысяч лет назад параллельно переходу древних обществ к оседлому земледелию. Однако вопрос о регионе, где впервые появились эти животные, до сих пор открыт.