Ученые установили происхождение всех современных домашних кошек

Палеогенетики изучили и сопоставили генетический материал 80 древних и современных кошек и пришли к выводу, что европейская домашняя кошка появилась на континенте гораздо позже, чем предполагалось ранее.
Новые данные указывают, что животные не сопровождали первых земледельцев из Анатолии и Ближнего Востока около 6,5 тысячи лет назад, а были завезены лишь примерно две тысячи лет назад и происходили из северной части Африки.
Исследователи из проекта Felix под руководством Клаудио Оттони проанализировали образцы в рамках более широкого изучения происхождения домашних кошек. Их выводы ставят под сомнение теорию о двухэтапном проникновении кошек в Европу и свидетельствуют, что ранней волны миграции, связанной с первыми земледельцами, вероятнее всего не было.
Учёные отмечают, что процесс доместикации кошек остаётся предметом научных дискуссий. Известно лишь, что их связь с человеком возникла примерно десять тысяч лет назад параллельно переходу древних обществ к оседлому земледелию. Однако вопрос о регионе, где впервые появились эти животные, до сих пор открыт.
