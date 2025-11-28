Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД России объявило в розыск стримера TheDRZJ* по статье УК

Игрового блогера TheDRZJ* объявили в розыск в России, он проживает в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Российского стримера TheDRZJ* (Андрея Хестанова*) объявили в розыск. Блогер проходит фигурантом по уголовному делу. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

Как утверждается, стримера подозревают в совершении преступления. Однако в материалах не указывается, по какой статье ведется розыск.

Сейчас, по имеющимся сведениям, блогер проживает в Грузии. Известно, что Андрей Хестанов* финансировал ВСУ.

Кроме того, в розыск объявили журналиста Оксану Баршеву**. Ей вменяют преступление по статье Уголовного кодекса России. За какое правонарушение ищут журналиста — неизвестно. Она известна в Сети как Ксения Ларина**.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в России;

**- признана иноагентом на территории РФ.