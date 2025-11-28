МВД России объявило в розыск стримера TheDRZJ* по статье УК

Российского стримера TheDRZJ* (Андрея Хестанова*) объявили в розыск. Блогер проходит фигурантом по уголовному делу. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.
Как утверждается, стримера подозревают в совершении преступления. Однако в материалах не указывается, по какой статье ведется розыск.
Сейчас, по имеющимся сведениям, блогер проживает в Грузии. Известно, что Андрей Хестанов* финансировал ВСУ.
Кроме того, в розыск объявили журналиста Оксану Баршеву**. Ей вменяют преступление по статье Уголовного кодекса России. За какое правонарушение ищут журналиста — неизвестно. Она известна в Сети как Ксения Ларина**.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов в России;
**- признана иноагентом на территории РФ.