Spiegel: в ФРГ зафиксировали около 850 полётов подозрительных беспилотников

В Германии зафиксировано около 850 инцидентов, в ходе которых «подозрительные беспилотные летательные аппараты пролетали на критической инфраструктурой», информирует Der Spiegel.
Издание из ФРГ ссылается на данные федерального ведомства уголовной полиции. Речь идёт о периоде с января по середину октября. В материале сказано, что количество инцидентов «почти ежедневно растёт».
«Федеральное ведомство уголовной полиции насчитало с начала года по середину октября около 850 пролётов над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности и так называемой критической инфраструктурой — такими как энергоснабжающие компании или водоканалы», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что ФРГ инвестирует 100 миллионов евро в защиту от беспилотных летательных аппаратов.