Редкий пылевой антихвост «инопланетного корабля» 3I/ATLAS поразил учёных

Исследователи пояснили, что обычно антихвосты образуются вследствие орбитального движения комет. Такой пылевой след, как правило, малозаметен, но становится видимым на несколько дней, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы. Однако в случае с 3I/ATLAS это объяснение не подходит, поскольку аномалия наблюдается уже продолжительное время.