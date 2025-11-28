Дизайн бьёт ядерную физику: Счётная палата удивила рейтингом специальностей в топ-вузах Москвы

Академия бьёт все рекорды по контрастам. Судя по отчёту Счётной палаты, здесь можно найти одни из лучших и одни из худших показателей среди всех трёх вузов. Среди бакалавров уровень трудоустройства варьируется от катастрофических 20% у «Социологии» до почти полного гаранта в лице «Управления качеством» (96%). Специалисты по «Психологии служебной деятельности» все как один нашли работу, а вот «Таможенное дело» показывает лишь 67%. В магистратуре 100% трудоустройства демонстрируют «Бизнес-информатика», «Государственный аудит», «Реклама и связи с общественностью» и та же «Социология» (что резко контрастирует с её же бакалавриатом). А вот «Журналистика» — лишь 71%.