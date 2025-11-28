Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменский ресторатор объявила о закрытии известного бара

В Тюмени с 1 декабря прекращает свою работу бар «Другое дело», расположенный на новой пешеходной улице Дзержинского. Об этом в соцсети сообщила владелец заведения и крупный тюменский ресторатор Лариса Невидайло.

Заведение закрывается с 1 декабря.

В Тюмени с 1 декабря прекращает свою работу бар «Другое дело», расположенный на новой пешеходной улице Дзержинского. Об этом в соцсети сообщила владелец заведения и крупный тюменский ресторатор Лариса Невидайло.

«Мы приняли решение закрыть бар “Другое дело” с 1 декабря. Так что у вас есть еще выходные, чтобы заглянуть в “Другое дело”, если вы любили его так же, как любили его мы», — поделилась бизнесвумен в своем telegram-канале.

Невидайло пояснила, что концепция заведения оказалась сложной и снизилась покупательная способность посетителей. Она считает, что на Дзержинского нужно заведение по проще. «А на такой улице, как Дзержинского, все-таки нужно что-то простое, быстро считываемое, прямое», — поделилась ресторатор.

Заведение проработало два года. Что появится на его месте — пока неизвестно. Также Невидайло заявила, что сейчас много сил вложено в новый проект — бар «Коробок».