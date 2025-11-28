Тюменский ресторатор объявила о закрытии известного бара

Заведение закрывается с 1 декабря.
В Тюмени с 1 декабря прекращает свою работу бар «Другое дело», расположенный на новой пешеходной улице Дзержинского. Об этом в соцсети сообщила владелец заведения и крупный тюменский ресторатор Лариса Невидайло.
«Мы приняли решение закрыть бар “Другое дело” с 1 декабря. Так что у вас есть еще выходные, чтобы заглянуть в “Другое дело”, если вы любили его так же, как любили его мы», — поделилась бизнесвумен в своем telegram-канале.
Невидайло пояснила, что концепция заведения оказалась сложной и снизилась покупательная способность посетителей. Она считает, что на Дзержинского нужно заведение по проще. «А на такой улице, как Дзержинского, все-таки нужно что-то простое, быстро считываемое, прямое», — поделилась ресторатор.
Заведение проработало два года. Что появится на его месте — пока неизвестно. Также Невидайло заявила, что сейчас много сил вложено в новый проект — бар «Коробок».