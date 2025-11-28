Флаги России и СССР развернули на стадионе во время матча украинской команды

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу кипрской команды, которая одержала свою первую победу на текущем этапе турнира. Благодаря этому результату «Омония» с 5 очками поднялась на 18-ю позицию в турнирной таблице. Киевское «Динамо» с 3 очками, полученными за одну победу при трех поражениях, занимает 27-е место.