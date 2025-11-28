В Греции археологи обнаружили погребение женщины с диадемой на голове

Высокое происхождение женщины подтверждают и другие предметы, найденные в могиле: богатые бронзовые изделия, фиванские пряжки с изображениями лошадей, украшения из слоновой кости и янтаря, а также серьги, браслеты и спиралевидные кольца. Совокупность этих артефактов говорит о том, что она занимала важное место в местной иерархии, а перевёрнутая диадема могла символически отражать её лишение власти или особого статуса.