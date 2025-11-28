В Греции археологи обнаружили погребение женщины с диадемой на голове

Археологи в Греции обнаружили уникальное погребение молодой женщины, на голове которой лежала перевёрнутая бронзовая диадема. Как уточнили в министерстве культуры, такое положение украшения трактуется как знак утраты власти или ритуальное обозначение падения правительницы.
Находка была сделана в Беотии, на территории древнего города Акрефия, и относится ко второй половине VII века до нашей эры. По анализу зубов, женщине на момент смерти было от 20 до 30 лет.
Диадема представляла собой массивную ленту с крупной розеттой в центре, что указывало на высокий статус погребённой. Исследователи отмечают, что подобное украшение в те времена служило символом превосходства и особого положения в обществе, особенно в культовых или социальных контекстах.
Высокое происхождение женщины подтверждают и другие предметы, найденные в могиле: богатые бронзовые изделия, фиванские пряжки с изображениями лошадей, украшения из слоновой кости и янтаря, а также серьги, браслеты и спиралевидные кольца. Совокупность этих артефактов говорит о том, что она занимала важное место в местной иерархии, а перевёрнутая диадема могла символически отражать её лишение власти или особого статуса.
