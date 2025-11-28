Мишустин распорядился выделить полмиллиарда Пермскому краю на развитие туризма

Средства должны быть направлены на развитие туристического кластера в регионе.
Прикамью выделят более 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристских кластеров. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
«Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ. Пермский край — 518 170 тысяч рублей», — указано в документе на сайте правовой информации.
Это самая крупная дотация среди девяти российских регионов. Для сравнения чуть меньше направят в Камчатский край — около 400 млн рублей. Это при том, что общий фонд немногим превышает миллиард. Дополнительное финансирование направят на субсидирование льготных займов для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».