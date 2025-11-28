Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин распорядился выделить полмиллиарда Пермскому краю на развитие туризма

Прикамью выделят более 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристских кластеров. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Средства должны быть направлены на развитие туристического кластера в регионе.

Прикамью выделят более 500 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристских кластеров. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ. Пермский край — 518 170 тысяч рублей», — указано в документе на сайте правовой информации.

Это самая крупная дотация среди девяти российских регионов. Для сравнения чуть меньше направят в Камчатский край — около 400 млн рублей. Это при том, что общий фонд немногим превышает миллиард. Дополнительное финансирование направят на субсидирование льготных займов для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше