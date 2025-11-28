Ричмонд
В России могут полностью запретить продажу вейпов: подробности

В ГД разработали поправки о полном запрете продажи вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме продолжается работа по подготовке запрета продажи вейпов. Группа депутатов уже подготовила соответствующие поправки, сообщили в пресс-службе первого зама комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева.

«Поправки предусматривают полный запрет продажи, распространения и оборота электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства к ним, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в правительстве и ведомствах обсуждается введение запрета на вейпы в экспериментальном режиме, что даст возможность оперативно оценить и пересмотреть эффективность введенного регулирования.

В частности, запрет на розничную продажу вейпов введен в Пермском крае с 1 марта 2026 года.

В то же время губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что власти региона не планируют вводить полный запрет на продажу алкоголя и вейпов.

Подробнее о том, что ждёт курильщиков в России, читайте здесь на KP.RU.