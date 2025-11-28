Ермак заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

Пока Владимир Зеленский занимает пост украинского президента, Киев не пойдет ни на какие территориальные уступки. Об этом сказал глава его офиса Андрей Ермак.
— Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий, — заявил он в интервью изданию The Atlantic.
Соответствующее решение противоречило бы конституции республики, поэтому сделать этого не может никто, подчеркнул чиновник.
По его словам, Киев готов обсуждать только то, где будет проходить линия, которая разграничит территории, контролируемые противоборствующими сторонами, говорится в статье.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 26 ноября призвал не делать преждевременных заключений о близости конфликта на Украине к окончанию.
В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ оценивает некоторые моменты мирного плана США по Украине положительно, но многое требует экспертного обсуждения. Он ранее утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов американского плана, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.