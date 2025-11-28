Ермак заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ оценивает некоторые моменты мирного плана США по Украине положительно, но многое требует экспертного обсуждения. Он ранее утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов американского плана, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.