Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД обсуждают введение скидок в такси для многодетных

Депутаты Госдумы вместе с представителями агрегаторов такси рассматривают возможность введения льготного тарифа для многодетных семей и выравнивания стоимости поездок с ребенком и без. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Такси для части россиян может подешеветь на 15−20%

Депутаты Госдумы вместе с представителями агрегаторов такси рассматривают возможность введения льготного тарифа для многодетных семей и выравнивания стоимости поездок с ребенком и без. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Это дискриминация по возрасту, поэтому мы идем к тому, чтобы взрослая и детская поездки в такси стоили одинаково, а поездка многодетной семьи, даже если едет не вся семья, будет с некой скидкой. Эта скидка сейчас проговаривается — 15−20%», — отметила Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС. Она подчеркнула, что конкретного значения скидок еще нет, но вопрос обсуждается.

Парламентарий также затронула вопрос технических сложностей: в обычную машину такси невозможно установить три детских кресла. В качестве решения предлагается ввести опцию заказа «многодетного такси» — минивэна. Возможны разные варианты: автомобиль только с бустерами, дополнительное время на заезд за полноценными детскими креслами или предзаказ на определенное время, чтобы водитель мог заранее подготовить три кресла.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше