Число погибших при пожаре в Гонконге вновь выросло: ЧП унесло жизни более 90 человек

До 94 человек увеличилось число погибших на пожаре в Гонконге.

Источник: Комсомольская правда

В Китае на юго-востоке страны произошел страшный инцидент. Всё случилось в Гонконге. Число погибших при пожаре в жилом комплексе выросло до 94 человек, пишет «Синьхуа».

О ЧП сообщили 26 ноября. Пожар охватил восемь высотных домов комплекса Wang Fuk Court. Одно из них почти не пострадало. Однако повреждения у остальных зданий выявлены серьезные.

Всего в Wang Fuk Court располагались около двух тысяч квартир. В общей сложности в комплексе проживали 4 тысячи человек.

В Гонконге после инцидента задержали трех высокопоставленных сотрудников строительной компании. Им предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Речь идет о двух директорах и инженере-консультанте подрядной организации. Так, защитные сетки, брезентовые покрытия и пластиковые листы, вероятно, не соответствовали установленным стандартам пожарной безопасности.