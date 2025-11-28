Число погибших при пожаре в Гонконге вновь выросло: ЧП унесло жизни более 90 человек

В Китае на юго-востоке страны произошел страшный инцидент. Всё случилось в Гонконге. Число погибших при пожаре в жилом комплексе выросло до 94 человек, пишет «Синьхуа».
О ЧП сообщили 26 ноября. Пожар охватил восемь высотных домов комплекса Wang Fuk Court. Одно из них почти не пострадало. Однако повреждения у остальных зданий выявлены серьезные.
Всего в Wang Fuk Court располагались около двух тысяч квартир. В общей сложности в комплексе проживали 4 тысячи человек.
В Гонконге после инцидента задержали трех высокопоставленных сотрудников строительной компании. Им предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Речь идет о двух директорах и инженере-консультанте подрядной организации. Так, защитные сетки, брезентовые покрытия и пластиковые листы, вероятно, не соответствовали установленным стандартам пожарной безопасности.