Число погибших при пожаре в Гонконге вновь выросло: ЧП унесло жизни более 90 человек

В Гонконге после инцидента задержали трех высокопоставленных сотрудников строительной компании. Им предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Речь идет о двух директорах и инженере-консультанте подрядной организации. Так, защитные сетки, брезентовые покрытия и пластиковые листы, вероятно, не соответствовали установленным стандартам пожарной безопасности.