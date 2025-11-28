ФСБ рассказала, как уголовники-зацеперы пытались проехать на поезде Сталина в Тегеран

В своём меморандуме заместитель начальника охраны Дмитрий Шадрин сообщал о серьёзных упущениях. Он писал, что на станции Голутвин при отправлении состава на тендер паровоза забрались трое граждан: Романов, Короваев и Гришин. Все они оказались уголовниками. Охрана сняла их с поезда и задержала.