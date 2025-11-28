Ричмонд
DHS: США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа

Трамп заявил, что власти США проверят всех афганцев, въехавших в страну при Байдене.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты прекратили принимать беженцев из Афганистана с 20 января, сообщает Министерство внутренней безопасности США (DHS).

Напомним, 20 января состоялась инаугурация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

В DHS заявили, что информация службы гражданства и иммиграции США о «приостановке иммиграционных запросов» касается тех граждан Афганистана, которые прибыли до того момента.

«Переселение афганских беженцев было полностью остановлено в первый же день — 20 января. Афганистан также был включён в список стран, въезд из которых запрещён. Сообщение USCIS относится к статусу тех, кого привезли в США ранее», — говорится в сообщении DHS в соцсети X*.

Напомним, неподалёку от Белого дома произошла стрельба. Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что двое нацвардейцев находятся в критическом состоянии. Подозреваемым является гражданин Афганистана.

Федеральное бюро безопасности расследует стрельбу в Вашингтоне как террористический акт.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские власти проверят всех граждан Афганистана, въехавших в США во время президентства Джо Байдена.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

