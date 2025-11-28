DHS: США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа

«Переселение афганских беженцев было полностью остановлено в первый же день — 20 января. Афганистан также был включён в список стран, въезд из которых запрещён. Сообщение USCIS относится к статусу тех, кого привезли в США ранее», — говорится в сообщении DHS в соцсети X*.