DHS: США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа

Соединённые Штаты прекратили принимать беженцев из Афганистана с 20 января, сообщает Министерство внутренней безопасности США (DHS).
Напомним, 20 января состоялась инаугурация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
В DHS заявили, что информация службы гражданства и иммиграции США о «приостановке иммиграционных запросов» касается тех граждан Афганистана, которые прибыли до того момента.
«Переселение афганских беженцев было полностью остановлено в первый же день — 20 января. Афганистан также был включён в список стран, въезд из которых запрещён. Сообщение USCIS относится к статусу тех, кого привезли в США ранее», — говорится в сообщении DHS в соцсети X*.
Напомним, неподалёку от Белого дома произошла стрельба. Шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что двое нацвардейцев находятся в критическом состоянии. Подозреваемым является гражданин Афганистана.
Федеральное бюро безопасности расследует стрельбу в Вашингтоне как террористический акт.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские власти проверят всех граждан Афганистана, въехавших в США во время президентства Джо Байдена.
