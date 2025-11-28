«Выбросил в подъезд после кесарева»: cемейная драма из Свердловской области добралась до шоу «Мужское Женское»

Роман, в свою очередь, категорически отрицал систематическое насилие, признавая лишь «пару пощечин», а эпизоды с ножом и удушением назвал «выдумкой». Он утверждал, что платит алименты, а существующий долг — это «ошибки пристава». Мужчина обвинил бывшую жену в манипуляции детьми, использовании инвалидности ребенка ради пособий и желании получить деньги и квартиру. В ходе программы Роман пообещал ежемесячно выплачивать 50 000 рублей, отказаться от своей доли в квартире и даже забрать ребенка-инвалида к себе.