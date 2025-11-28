Ричмонд
«Выбросил в подъезд после кесарева»: cемейная драма из Свердловской области добралась до шоу «Мужское Женское»

Многодетная мать Вилена Щелконогова из Каменска-Уральского (Свердловская область) обвинила бывшего мужа Романа в доведении семьи до тяжелых условий, отсутствии финансовой поддержки и жестоком обращении, которое, по ее мнению, привело к инвалидности старшего сына. Свердловчане стали героями программы «Мужское Женское» на Первом канале, где обсуждалась семейная драма.

По словам зрителей, выпуск без слез смотреть было нельзя.

По словам Вилены, экс-супруг систематически избивал ее на протяжении всего брака, в том числе во время беременностей, угрожал ножом и пытался душить. «Он выбросил меня в подъезд сразу после операции кесарева сечения и избивал в присутствии детей», — заявила она. Выпуск просмотрел корреспондент URA.RU.

Кроме того, экс-супруг не выплачивает алименты, а его долг составляет около 526 тысяч рублей. Героиня программы намерена лишить бывшего мужа родительских прав, взыскать задолженность по алиментам и обязать его отказаться от доли в ветхой квартире, приобретенной на материнский капитал, чтобы улучшить жилищные условия для детей.

Роман, в свою очередь, категорически отрицал систематическое насилие, признавая лишь «пару пощечин», а эпизоды с ножом и удушением назвал «выдумкой». Он утверждал, что платит алименты, а существующий долг — это «ошибки пристава». Мужчина обвинил бывшую жену в манипуляции детьми, использовании инвалидности ребенка ради пособий и желании получить деньги и квартиру. В ходе программы Роман пообещал ежемесячно выплачивать 50 000 рублей, отказаться от своей доли в квартире и даже забрать ребенка-инвалида к себе.

Медицинские эксперты в студии подтвердили, что у старшего сына диагностированы сенсомоторная алалия, органическое поражение мозга и гиперактивность, а травматизация матери во время беременности является фактором риска для развития подобных заболеваний. Квартира, купленная на материнский капитал, находится в аварийном состоянии, имеет плесень, плохую проводку и возгорания. Изначально Роман связывал отказ от своей доли с прощением алиментного долга, но под давлением в аудитории заявил о готовности отдать долю «просто так».

Окончательные выводы о наличии или отсутствии состава преступлений, а также о правах родителей в отношении детей могут быть сделаны только в рамках официальной проверки и судебного разбирательства, подчеркнули ведущие шоу. В эфире программы участникам напомнили, что именно опека, следственные органы и суды должны оценить условия жизни детей, размер задолженности по алиментам и доводы сторон о возможном насилии в семье.